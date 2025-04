Ilcampoonline.it - Campogalliano, sabato 5 aprile open day ai nidi d’infanzia

Porte aperte dalle 9 ai“Flauto magico” e “Angeli Custodi” per conoscere le proposte educativeÈ tempo diday per idi“Flauto magico” e “Angeli custodi”.dalle 9 alle 12 le famiglie sono invitate presso i locali delle due scuole per visitare gli spazi, conoscere le educatrici e scoprire le proposte educative in vista del prossimo anno.C’è tempo fino al 28per inviare le domande d’iscrizione aicomunali e convenzionati per l’anno educativo 2025/2026. Le iscrizioni sono aperte per le bambine e i bambini residenti nel Comune dinati negli anni 2023 e 2024, nonché per i nati e i nascituri nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2025.La domanda di iscrizione dovrà essere presentata online e sarà valutata in base a criteri che considerano la situazione del nucleo familiare, il lavoro dei genitori e l’affidabilità ai nonni.