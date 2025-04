Ilcampoonline.it - Campogalliano: incontro di presentazione a Panzano del Controllo del Vicinato

Leggi su Ilcampoonline.it

Domani, giovedì 3 aprile, presso il circolo La Griglia disi terrà undedicato alladel progetto “del”, un’importante iniziativa che mira a rafforzare la sicurezza nel territorio attraverso la collaborazione tra cittadini, Amministrazione comunale e Forze dell’ordine.L’, che avrà inizio alle 20:30, sarà un’opportunità per conoscere meglio il funzionamento del progetto e capire come ogni cittadino possa contribuire attivamente alla sicurezza della propria comunità. Sarà inoltre presente la sindaca Daniela Tebasti, che illustrerà il ruolo dell’Amministrazione nel supportare e coordinare questa iniziativa.Chi interverràDaniela Tebasti – Sindaca diMarco Lugli – Polizia Locale, Coordinatore territoriale diDaniela Tangerini – Polizia Locale, Vice ComandanteDaniele Garagnani – Referente AssociazionedelL’è aperto a tutta la cittadinanza e rappresenta un’importante occasione per comprendere meglio il funzionamento deldel, un’iniziativa che punta a rafforzare il senso di comunità e la sicurezza nei quartieri.