Campi Flegrei nuova scossa di terremoto | bradisismo in evoluzione tra Pozzuoli e Bacoli

NAPOLI – Unadiè stata registrata questa mattina, mercoledì 2 aprile, nell’area dei. Il sisma, legato al fenomeno bradisismico, ha avuto una magnitudo di 2.0 ed è stato rilevato alle 10.27 dall’Osservatorio vesuviano, sede napoletana dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). L’epicentro è stato localizzato in mare, a circa 3 chilometri dae 4 da, a una profondità di 3 chilometri.Laè stata avvertita da parte della popolazione nei comuni costieri, ma non si registrano danni a persone o cose. Si tratta dell’ennesimo episodio di una sequenza sismica che negli ultimi mesi ha riacceso l’attenzione sullo stato di attività dell’area vulcanica flegrea.Nel frattempo, proprio ieri, il sindaco di, Gigi Manzoni, ha firmato un’ordinanza con cui viene vietata la diffusione di notizie false o allarmistiche, in particolare attraverso i social media.