Unlimitednews.it - Campi Flegrei, De Luca “Calo turismo? Inevitabile, ma no a drammi”

NAPOLI (ITALPRESS) – "Erache ci fosse qualche ricaduta anche dal punto di vista delle presenze: non drammatizziamo, facciamo tutto quello che è nelle nostre possibilità per garantire servizi e attività di prevenzione". Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, che a Napoli, a margine della conferenza stampa di presentazione del progetto definitivo del nuovo ospedale Santobono, risponde così a chi gli chiede un commento sull'allarme lanciato da Federalberghiin relazione al -20% di prenotazioni rispetto all'anno scorso nelle strutture ricettive per i giorni di Pasqua.