Puntomagazine.it - Campi Flegrei, Caso (M5S): “Territorio ha bisogno di risposte migliori e più concrete”

: “Abbiamo evidenziato le troppe criticità nell’assistenza alla popolazione emerse nel post scossa e gli inaccettabili ritardi nell’analisi sui fabbricati privati”“Continuiamo a tenere accese le luci suie finalmente oggi, come da noi richiesto a fine febbraio, sono venuti in audizione la Commissione Grandi Rischi e il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano.” Così ha esordito il deputato M5S Antonioin una nota lanciata a margine dell’odierna audizione in Commissione Ambiente sui.“Abbiamo evidenziato le troppe criticità nell’assistenza alla popolazione emerse nel post scossa e gli inaccettabili ritardi nell’analisi sui fabbricati privati, che probabilmente andrebbe fatta a tappeto nell’area a maggiore rischio.” Ha sottolineato il deputato Flegreo.