Anteprima24.it - “Campania Libri Off 2025”, alla Biblioteca di Avellino “La babilonese”

Tempo di lettura: 2 minutiLa rassegnaOfffarà tappa ad– sabato 5 aprile – presso laProvinciale S. e G. Capone – Palazzo della Cultura in corso Europa. Protagonista Antonella Cilento che presenterà “La” (Bompiani Editore). Interverranno Emilia Bersabea Cirillo e Generoso Picone che si alterneranno anche nelle letture. L’evento rientra nelOff che propone, in vista delFestival che si terrà ad ottobre al Palazzo Reale di Napoli, appuntamenti letterari con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale della lettura quale elemento chiave della crescita personale e civile.“La” narra di sei storie legate tra loro che si dipanano nel corso dei secoli, da Ninive in Mesopotamia nel VI secolo a.C. finoNapoli di oggi.