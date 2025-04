Quotidiano.net - Calo dei pasti serviti nel 2023: impatto di smart working e calo scolastico

Leggi su Quotidiano.net

Sono 782,7 milioni ineldalle aziende della ristorazione, un dato che, secondo le stime dell'Osservatorio sulla ristorazione collettiva e nutrizione (Oricon), è inrispetto ai livelli pre - Covid anche a causa delloe dei numeri più bassi di popolazione scolastica. È quanto emerge dall'analisi condotta da Nomisma per Oricon sulla ristorazione collettiva in Italia. Nonostante i numeri non siano direttamente confrontabile con quelli presenti nei precedenti studi sul comparto a causa dell'utilizzo di una metodologia diversa, per l'osservatorio si evidenzia comunque una mancata ripresa. Nel 2018 e nel 2019 idal settore sono stati, infatti, 858 milioni. Unche è "in linea con quanto desunto dalle indagini rivolte alle aziende del settore: mentre il numero deiaumenta per alcune aziende, per la maggior parte delle aziende il numero deirisulta in diminuzione nelrispetto al 2018".