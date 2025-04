Internews24.com - Calhanoglu a Mediaset: «Era importante non perdere, ma non possiamo prendere quel gol! Ritorno in casa? Sì ma abbiamo un obiettivo importante»

di RedazioneIl centrocampista dell’Inter, Hakan, ha voluto dire la sua dopo il pareggio rimediato contro il Milan in Coppa ItaliaIntervenuto nel corso del postpartita di Milan Inter, semifinale d’andata di Coppa Italia terminata sull’1 a 1, il centrocampista nerazzurro Hakan, autore del gol del pareggio con il quale la squadra di Inzaghi ha risposto alla rete di Abraham ad inizio secondo tempo, ha parlato così. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sport.PIU’ LA GIOIA PER IL PAREGGIO O IL RAMMARICO? – «E’ stata una partita equilibrata, loro hanno avuto qualche occasione e pure noi, nel secondo tempospinto di più ,preso un gol che non può succedere ma nonmollato. Oggi è statonon, perché aluna partita».