Calciomercato Napoli colpo a sorpresa | c’è l’annuncio

Il giornalista ha dato informazioni importanti sulin entrata del: ilsarebbe già pronto.Ilcontinua a sognare. In giornata gli uomini di Conte hanno ripreso gli allenamenti a Castel Volturno, a cui hanno partecipato anche Anguissa e McTominay, recuperati appieno. Il tecnico azzurro, dunque, potrà contare sull’intero gruppo squadra per la prossima sfida. La tifoseria crede sempre di più nella corsa al titolo e la prossima sfida col Bologna potrebbe essere davvero la chiave. Il giornalista di Sky Francesco Modugno ha parlato proprio dele della lotta scudetto, dando anche maggiori informazioni su un possibiledel.Modugno: “C’è intesa con Meret, ma potrebbe arrivare un altro numero 1”Secondo il giornalista, ilsarebbe vicino al rinnovo di Alex Meret, ma al tempo stesso la dirigenza potrebbe optare per l’acquisto di un ulteriore portiere.