Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, individuato il difensore del futuro: i bianconeri attendono Pasagic ma c’è un ostacolo. I dettagli

di RedazionentusNews24ildel: tutti gli ultimi aggiornamenti sudel MalmoeCome anticipato dantusnews24, ildel Malmoe classe 2009è stato in prova con lantus Under 16 nelle scorse settimane. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sulbosniaco ci sarebbe un serio interesse del Feyenoord e del Basilea.I primi back ricevuti sono positivi con il calciatore che sembra aver messo in pole il club bianconero. Quando avverrà la scelta? Quando il ragazzo compirà 16 anni, età necessaria per firmare un contratto.Leggi suntusnews24.com