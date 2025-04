Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, cifre folli per l’obiettivo in attacco: così diventa sempre più difficile il suo arrivo a Torino. Novità

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24perin: importantisul calciatore accostato anche ai bianconeriTra gli attaccanti accostati alc’è sicuramente David, bomber del Lille che si libererà a parametro zero quest’estate. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le richieste del giocatore sarebbero troppo alte per i bianconeri, e in generale per i club italiani.L’attaccante canadese avrebbe chiesto un ingaggio da 9 milioni di euro netti a stagione che potrebberore quasi 30 tra bonus alla firma e commissioni con gli agenti.Leggi suntusnews24.com