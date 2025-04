Internews24.com - Calciomercato Inter, Immobile spinge per ritrovare Inzaghi in nerazzurro! La bomba dalla Turchia: occhio all’apertura

di Redazioneperin! Lada parte del clubarriva un’indiscrezione clamorosa che riguarda il. Tornano a rimbalzare le voci che accostano Ciroad un futuro in, dove ritroverebbe Simoneche lo ha allenato a lungo alla Lazio. L’attaccante, dopo una stagione a Istanbul con la maglia del Besiktas, con 15 gol in 33 presenze in tutte le competizioni, potrebbe già salutare laper fare ritorno in Italia. Stando a quanto riferito dal portale Fanatik, sarebbe stato lo stesso centravanti ad aver dato mandato ai propri agenti di cercare una nuova squadra in vista della prossima stagione dopo esser rimasto in panchina per tutti i 90? nel derby contro il Galatasaray.