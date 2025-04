Sport.quotidiano.net - Calcio Uisp. Limitese, quarti vicini. Ora basta un punto

Battendo 2-1 in rimonta il 4 Mori con le reti di D’Alessandro e Da Nazaret allapotrebbe orare unper qualificarsi alle finali ‘scudetto’ nel girone A di Serie A1 del campionatoEmpoli-Valdelsa. Nello stesso raggruppamento, intanto, grazie al 3-0 a tavolino contro il San Gimignano che non si è presentato, la Scalese scavalca all’ultimo posto utile i ‘cugini’ e campioni in carica del Real Isola, battuta 1-0 a Gavena nel remake della finale dello scorso anno. Nel girone B Fibbiana e Usap superano Computer Gross e Boccaccio e scavalcano il Martignana, indenne comunque sul campo della capolista Vitolini. Nei due gironi di A2 pari a reti bianche per le due capolista Massarella e Unione Valdelsa, con Molinese e Malmantile che si fanno sotto. Serie A1, girone A: Stabbia-Fiano Certaldo 1-2; Scalese-San Gimignano 3-0 a tavolino, Gavena-Real Isola 1-0; 4 Mori-1-2; Strettoio Pub-Castelnuovo 1-1; Sovigliana-Casa Culturale 0-3.