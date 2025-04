.com - Calcio Serie D / Vigor Senigallia, segnali positivi, ma ora servono punti

La prestazione e il ritorno di Alonzi danno fiducia, ora bisogna riprendere a correre.Kone battuto in finale al Viareggio con la Fiorentina, ma il suo resta un ottimo torneo, 2 Aprile 2025 – La prestazione c’è stata, il risultato no ma questo era anche prevedibile contro una Sambenedettese che nulla a che fare con questaD.Per laun’altra giornata è passata – ne mancano 5 alla fine del torneo – e idi vantaggio sulla zona play-out restano 3.Il calendario non aiuta, con la trasferta contro un’Aquila deluso ma forse anche molto arrabbiato, ma aiini di Antoniolialmeno altri 5per essere sicuri di evitare gli spareggi.Il calendario propone: Aquila fuori, Atletico Ascoli in casa, Notaresco fuori, Fossombrone in casa, Roma City fuori.E’ dura, ma bisogna farcela, magari contando anche sul rientro di Alonzi, che non può essere al meglio, ma che di certo ha portato carica e morale al gruppo, anche per le sue caratteristiche non solo tecniche.