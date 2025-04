Sport.quotidiano.net - Calcio sammarinese. Stasera la Coppa Titano va a caccia delle sue finaliste

Ufficializzata nelle ultime ore la data della finale di, ora non resta che sciogliere le riserve su chi effettivamente prenderà parte all’atto conclusivo della stagione calcistica, competendo per il trofeo più antico deldella Repubblica di San Marino. In corsaquattro squadre allestite per arrivare in fondo alla competizione: La Fiorita, Tre Fiori, Tre Penne e Virtus. Grande equilibrio in campo nelle sfide di andata, tanto che nei 180’ di Tre Fiori-Tre Penne e La Fiorita-Virtus è stato segnato un unico gol: quello di Marcello Scarponi, poi vanificato dal giudice sportivo che ha accolto il ricorso presentato dal Tre Fiori avverso lo schieramento di un calciatore in regime di squalifica da parte degli avversari. Così, i tre gol che separano le squadre di Girolomoni e Berardi sono maturati sulla scrivania e pesano tremendamente.