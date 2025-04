.com - Calcio / Prima Categoria 2024/2025, il racconto della 26^ giornata dei gironi B e C

Castelfrettese in fuga: con 6 punti sarà Promozione. Il Montemarciano blinda i play-off. Per il quinto posto è lotta tra Osimo 2011, Borghetto e Borgo Minonna. Vittorie fondamentali per Staffolo e San Biagio.VALLESINA, 2 aprile– Nell’ultimo fine settimana di marzo indiforse è arrivata la svolta del campionato nelle gare26^. Nel girone B, infatti, la Castelfrettese ha battuto la Labor e si è portata a +7 dall’Ostra, fermata sullo 0-0 a Trecastelli dal Marzocca. A quattro giornate dalla fine, mister Simone Ricci è a 6 punti dal vincere il suo secondo campionato di fila, dopo averlo vinto un anno fa con il Sassoferrato Genga.In zona play-off, invece, il Montemarciano mette a segno 4 punti in 3 giorni e si porta in una posizione di relativa sicurezza in terza piazza.