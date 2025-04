Oasport.it - Calcio: Milan ed Inter si dividono la posta. la semifinale di Coppa Italia si decide al ritorno

Non può esserci derby senza tensione, senza spettacolo, senza sorpresa.ednon vanno oltre l’1-1 in occasione del match valido per ladi andata della2024-2025 di. La qualificazione alla finale sirà dunque solo con la partita di, in programma il prossimo 23 aprile.Un risultato maturato tutto nella seconda frazione. Regna l’equilibrio infatti nei primi quarantacinque minuti, con entrambe le compagini motivate a fare male. La prima occasione ghiotta è tuttavia di stampo rossonero, quando al 26’ Reijnders allarga per Leao, abile a portarsi la palla sulla sinistra per tirare all’incrocio, trovando però la risdi un attento Martinez. Tuttavia allo scadere sono i nerazzurri ad andare ad un passo dal vantaggio, sfruttando il tentativo di Frattesi, lesto adcettare un cross di Thuram.