Corrieretoscano.it - Calcio: l’arbitra Ferrieri Caputi convocata per gli Europei femminili 2025

Leggi su Corrieretoscano.it

livornese Maria Sole, salita alla ribalta delle cronache e delle pagine di storia del ‘pallone di casa nostra’ avendo avuto l’onere e onore di essere il primo fischietto al femminile a dirigere una partita di serie A dimaschile già nell’ottobre 2022 (Sassuolo – Salernitana) è stata ufficialmentedall’UEFA per dirigere le gare del prossimo Campionato Europeo femminile, che si terrà in Svizzera dal 2 al 27 luglio. Insieme a lei, tra le prescelte figura anche un’altra italiana, Silvia Gasperotti. La notizia è stata resa nota dalla stessa UEFA, che ha pubblicato l’elenco delle 12 direttrici di gara selezionate per la prestigiosa competizione. La labronica, classe 1990, è divenuta internazionale già dall’estate 2019, esordendo in campo europeo il 30 agosto di quell’anno, nel match tra Scozia e Cipro, valevole per le qualificazioni al campionato europeo femminile di2022.