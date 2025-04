.com - Calcio / Jesina, l’ex Leonardo Rossi: «Jesi tappa importante della mia carriera»

giocatore leoncello, al “Carotti” domenica con la Spal femminile, di cui è tecnico, ha ricordato gli anni trascorsi a, tra gioie ed amarezze. “Uno dei ricordi più belli? l’attaccamento del pubblico”, 2 aprile 2025 – Seduto sulla panchina“sua” Spal femminile domenica scorsa,è tornato in quello stadio teatro di mille battaglie, che lo ha visto protagonista per 2 stagioni, quella 1983/84 e 1984/85, rimaste nella storiasocietà leoncella. Nella prima, arrivò una storica promozione in C/1, nella seconda, purtroppo, un’amarissima retrocessione.Titolare inamovibile di quellacon 62 gare e 4 reti, maglia numero 8 sulle spalle,apportò esperienza e qualità in una rosa costruita per vincere dal DS Pieroni.Nato ad Atina (Frosinone),leoncello ha percorso unalunghissima, iniziata nelle giovanili del Bologna e proseguita poi con le maglie di Cassino, ancora Bologna, col debutto in A nel torneo 1978/79, Spal, Piacenza, Livorno,, Messina, Fano, L.