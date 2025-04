Sport.quotidiano.net - CALCIO A 5 FEMMINILE serie b. Cf Scandicci centra l’accesso ai play off

Stagione molto intensa, con tante iniziative e novità quella del CfFutsal. Un lungo cammino iniziato ad agosto scorso con il cambio di denominazione, passando dallo storico nome di Cf Pelletterie a quello attuale di CfFutsal. Step importante della società guidata dal presidente Beniero Fanfani per stabilire un’unione ancora più solida con il territorio locale. Per quanto riguarda il campo, la squadra di mister Tommaso Iaquinta ha appena concluso la regular season diB nazionale, ottenendo un quarto posto che valeaioff per la promozione inA. Primo turno in programma domenica 13 aprile, in gara unica, in trasferta contro la formazione veneta del Futsal Hurricane. Stagione conclusa sabato scorso per la squadra Under 19 che ha battagliato con onore e qualità con le migliori compagini del panorama nazionale, dimostrandosi di valore e in costante crescita sotto la regia di coach Pia Gomez e del suo staff.