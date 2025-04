Anteprima24.it - Calcio a 5, Feldi Eboli: le Volpi vincono in rimonta sul Benevento 5

Tempo di lettura: 4 minutiI tifosi dellaassistono a un vero e proprio “Beneventum” al Palasele, tradotto dal latino come “evento felice”, con l’evento in questione che è lavittoriosa ottenuta nel derby contro i sanniti delC5, trasformando il “maleventum” di inizio ripresa in un esito che strappa sorrisi e applausi. Unacercata e conquistata con forza quella della, che ha la meglio per 2-3 sugli ostici ragazzi di mister Scarpitti che disputano una grande partita al Palasele ma devono arrendersi alla qualità messa in campo dalletane. Due vittorie nelle due gare casalinghe ravvicinate per i ragazzi di mister Antonelli anche se, quella andata in scena questa sera, è una gara singolare con lache ha giocato si al Palasele ma da calendario in trasferta dopo l’inversione di campo del girone d’andata.