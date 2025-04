Anteprima24.it - Calcio a 5, Benevento-Eboli 2-3. Scarpitti: “Rammaricato per decisioni arbitrali discutibili”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiImpresa sfiorata. Uno stoico GG Team Wear5 fa tremare il PalaSele e cede il passo solo nel finale alla Feldi, fresca vincitrice della Coppa Italia. I ragazzi dipassano in vantaggio, subiscono la rimonta e nel finale vanno ad un passo dal pareggio. Tante perplessità sull’arbitraggio su tre episodi che lasciano molti dubbi.EQUILIBRIO – Premessa: da calendario è-Feldi, si gioca però al PalaSele per l’inversione campo come successe nella gara di andata per l’indisponibilità della strutturatana.fa ancora la conta dei giocatori: Josema e Arvonio sono squalificati, Jonas torna in panchina ma solo ad onor di firma. Marchesano viene confermato tra i pali dopo l’ottima prestazione di Cosenza: con il portiere ci sono Volonnino, Lolo Suazo, Titon e Fabinho a completare il quartetto di movimento.