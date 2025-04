Ilnapolista.it - Buongiorno e Di Lorenzo calciatori totali, incidono e decidono in difesa e in attacco (CorSport)

Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport elogia le prestazioni die Di, due difensori del Napoli che fanno molto più che difendere.è il prototipo del centrale moderno, degno erede di Koulibaly e Kim. Diinvece è un esterno a cui nessun allenatore passato da Napoli ha mai rinunciato.“Giovanni Die Alessandro, però, sono molto più di un’etichetta: sonocheine in. Sono uomini, simboli di un calcio che non conosce confini: due fasi, le mani ovunque”.erede di Koulibaly e KimMandarini su, in questo Napoli, rappresenta invece un po’ quello che in passato sono stati Koulibaly e Kim: difensore centrale straripante, esplosivo, i boati del popolo a ogni intervento.