Bugo addio alle scene a Milano con uno show tra rock e ironia

E’ una festa tra amici, senza retorica e annunci emozionali, e all’insegna delpiù sanguigno e scanzonato, quella cheha messo in scena ieri sera all’Alcatraz diper segnare il suodopo 25 anni di carriera, svelato dallo stesso cantautore qualche giorno fa. La monotonia e la paura di ripetersi sono alla base della decisione di Cristian Bugatti, artista troppo sincero per fingere davanti ai riflettori. La sua è sempre stata la poetica di un irregolare, con una malinconia nascosta dai suoi testi minimalisti e ironici, capace però di raccontare come pochi il ‘blues’ del ragazzo di provincia che approda nella metropoli e si sente tagliato fuori e chiede “fammi entrare per favore nel tuo giro giusto”, come recita uno dei suoi piccoli grandi classici, ‘Nel giro giusto’.