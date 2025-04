Ilrestodelcarlino.it - Brutta sconfitta per Ravenna. Sabato prove di riscatto con Reggio

Torre Pontassieve 13Pallanuoto 5 (3-1; 9-3; 12-4) PONTASSIEVE: Bonechi, Baldini (1), Casula (1), Staiano Al. (4), Mansani, Borghi (1), Staiano An. (1), Maffesoli, Bonanno, Gori (1), Bacci (1), Sani, Piantini, Clementi (3).: Natalino, Cimatti (3), Amore, Bustacchini, Catalano, Gjojdeshi, Bandini, Valentini, Ciccone (2), Biagetti, Siboni, Agatensi, Farneti, Falduto Pesante passo falso per laPallanuoto, caduta 5-13 in casa del Torre Pontassieve in un delicato scontro salvezza. I bizantini faticano nel primo quarto dove segnano soltanto una rete poi crollano nel secondo, chiuso in svantaggio 3-9. Un passivo che non verrà più colmato, perché i toscani restano concentrati e guidano il match fino alla fine. "Dispiace perché a tratti siamo stati anche ben organizzati in campo e abbiamo rispettato le istruzioni che ci erano state assegnate – spiega il giocatore Alessandro Bustacchini - ma appena arriviamo in attacco commettiamo troppi errori al tiro che in questa occasione abbiamo pagato a caro prezzo".