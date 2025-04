Internews24.com - Brocchi: «I derby sono incredibili, ma l’Inter rimane la favorita! Vi spiego perchè…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «I, mala! Viperchè.» Le parole del doppio ex alla GazzettaChristianha parlato a La Gazzetta dello Sport deldi Coppa Italia in programma tra Milan-Inter.– «È una gara dal sapore particolare. Soprattutto quelle che valgono per lo scudetto. Io ho avuto la fortuna di giocare gli euro, nelle semifinali di Champions 2002-03, e vi assicuro che quellistati».CHE PARTITA SI ASPETTA – «Parliamo del primo, perché il ritorno è in programma tra tre settimane. Per il Milan, visto il momento, è una partita fondamentale, perché è staccato dal quarto posto e ha un solo obiettivo. Perè uno dei quattro fronti sui quali compete, se si considera anche il Mondiale per club.