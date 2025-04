Ilgiorno.it - Brescia, botte e minacce alle figlie: si dimette il consigliere comunale Balwinder Singh

– Ildi origini indiane, eletto in una lista civica di centrodestra a, questa mattina – mercoledì 2 aprile – ha presentato le dimissioni dopo essere stato coinvolto in un'inchiesta per maltrattamenti in famiglia. Lui e la moglie sono sottoposti al divieto di avvicinamentoe costretti al braccialetto elettronico. Secondo le indagini, la coppia conavrebbe impeditodi crescere all'occidentale come le due ragazze avrebbero voluto. Le giovani sono ora lontano da casa: grazie a un centro anti-violenza, una delle ragazza ora convive con il fidanzato mentre l'altra si trova in una comunità dal 26 marzo scorso. Le richieste di un passo indietro, alla luce dell’inchiesta aperta dalla Procurana, erano state sollecitate anche dallo stesso capogruppo della lista in cuiera stato eletto, l’avvocato Massimiliano Battagliola.