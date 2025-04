Lapresse.it - Brescia, accusato di maltrattare le figlie: si dimette consigliere comunale Balwinder Singh

Ildi, eletto in una lista civica legata al centrodestra, si è dimesso a seguito del coinvolgimento in un’inchiesta per maltrattamenti in famiglia., di origini indiane, è stato sottoposto nei giorni scorsi al divieto di avvicinamento allee costretto al braccialetto elettronico, con l’accusa di aver impedito alledi seguire i costumi occidentali, così come le giovani avrebbero voluto. A chiedere il passo indietro alno era stata Alleanza Verdi e Sinistra, che in una nota aveva scritto: “Riteniamo che chi siede in un organismo istituzionale come il Consigliodie ha agito con violenza, come appunto verificato dalla magistratura, non possa e non debba rappresentare i cittadini e le cittadinene“.