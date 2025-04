Ilrestodelcarlino.it - Braconi sugli scudi: "Era importante tornare a vincere"

Ma che domenica per Lorenzoe tutto il Castelfidardo. Vince e convince la squadra di Marco Giuliodori vogliosa quanto mai di riprendersi i tre punti che mancavano da troppe settimane. Ed è stato proprio il ragazzo di casa ad accendere la miccia, dopo una dozzina di minuti, con un gran destro al volo da centro area servito con il contagiri dalla destra da Cotugno. Poi sono arrivati nella ripresa i due gol di Nanapere, fondamentali per i tre punti dopo il pareggio provvisorio realizzato da Banegas. Ma anche nel secondo tempoè stato grande protagonista. Sfiorando il secondo gol personale e poi facendo l’assist di testa per il 3-1. "Abbiamo fatto una grande partita e sono molto contento per il gol. Il primo è stato molto bello, e potevo segnare anche una doppietta. Probabilmente sul terzo gol Nana (Nanapere, ndr) l’ha toccata quando la palla era già dentro, ma l’è essere tornati alla vittoria".