Bouih, buon debutto nella mezza maratona

In settimana Zaynab Dosso chiuderà allo stadio Paolo Rosi di Roma il raduno delle nazionali azzurre di staffetta, in vista dei campionati del mondo che si terranno a Guangzhou, in Cina, il 10 e 11 maggio. A Maranello, con giro all’interno del circuito automobilistico, si è corsa la prima edizione della Half Marathon Memorial Enzo Ferrari,d’Italia; ottavo, all’esordiodistanza, Yassinin 1h05’11, settimo tempo italiano stagionale. Quattro i piazzamenti Atletica Reggiotop venti: 13° Patrick Francia (1h07’13, nuovo personale), 17° Fabio Ciati (1h08’53, nuovo personale), 20° Lotfi Gribi (1h09’44);gara femminile, 7ª Enrica Bottoni della Corradini in 1h16’32, 13ª Caterina Filippi in 1h24’12. A San Polo d’Enza, doppietta Atletica Reggio, con le vittorie di Pietro Salati e Isabella Morlini,Camminata Sampolese, 11 km su percorso asfaltato attraverso le colline matildiche.