Borsa | Milano chiude in lieve calo Ftse Mib -027%

Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude in lieve calo, Ftse Mib -0,27%

Seduta leggermente negativa per ladi: dopo una giornata molto nervosa in attesa dell'annuncio dei dazi statunitensi, l'indiceMib ha concluso la seduta in ribasso dello 0,27% a 38.454 punti.