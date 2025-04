Pisatoday.it - 'Borgo in Vespa': il simbolo del made in Italy in centro per arricchire lo shopping

Leggi su Pisatoday.it

Un omaggio alladell’Italia e della nostra provincia, in una giornata in cui le iconiche due ruote faranno bella mostra di loro nei negozi di. L’iniziativa di sabato 5 aprile si chiama 'in', organizzata da Confesercenti Pisa e dall’attivissimo gruppo di.