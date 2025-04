Napolipiu.com - BOOOOM DE BRUYNE: in Serie A a parametro zero | Firma il 14 luglio per la Champions

Leggi su Napolipiu.com

DE: inA ail 14per la">De: il fuoriclasse belga può sbarcare inA dopo il Mondiale per Club!Kevin Deè da anni il cuore pulsante del Manchester City, il giocatore in grado di cambiare le sorti di una partita con un singolo tocco. Arrivato nel 2015 dal Wolfsburg, il belga si è trasformato in una leggenda del club, diventando il simbolo della rivoluzione targata Pep Guardiola. Con lui in campo, il City ha dominato la Premier League e conquistato trofei in, inclusa la tanto attesaLeague nel 2023.Deè un centrocampista totale, capace di inventare calcio come pochi altri nella storia recente. La sua visione di gioco, i suoi assist chirurgici e la capacità di segnare gol spettacolari lo hanno reso uno dei migliori della sua generazione.