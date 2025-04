Lettera43.it - Bonus bollette, le regole dell’Arera sull’erogazione dei 200 euro

Leggi su Lettera43.it

L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha definito le nuoveper il2025, un contributo straordinario di 200destinato alle famiglie con Isee tra 9.530 e 25 mila. Questo sostegno economico, introdotto con il decreto legge n. 19/2025 (dl), mira ad attenuare l’impatto del caro energia.Chi ha diritto al2025Gas (Getty Images).Beneficiari immediati: chi già percepisce ilsociale elettrico con Isee fino a 9.530(o 20 milaper famiglie numerose) riceverà automaticamente il contributo in bolletta.Nuovi beneficiari (Isee fino a 25 mila): per queste famiglie, ilsarà erogato a partire dal primo trimestre utile dopo giugno 2025.Come funziona l’erogazioneL’Inps trasmetterà i dati delle famiglie con Isee fino a 25 milaal Sistema Informativo Integrato (Sii) gestito da Acquirente Unico.