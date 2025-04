Quifinanza.it - Bonus bollette 200 euro, come viene erogato e a chi presentare l’Isee

L’Arera, Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ha dato il proprio via libera alda 200per leelettriche precisando quale sarà il metodo con cui questo contributo straordinario verrà. La misura, si ricorda prevista dal decreto(n.19/2025), è attiva dal 1°aprile 2025 con priorità rivolta alle famiglie che presentano un Isee inferiore a 9.530, con la road map delle assegnazioni che andrà avanti a step fino a coloro che hanno un Indicatore della situazione economica equivalente massimo di 25mila200, subito ai più poveriNella strada di assegnazioni deldi 200per ledell’elettricità delineato da Arera, i primi percettori sono indicati in coloro che presentano una situazione economica più critica.