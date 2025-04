Ilnapolista.it - Bonolis: «Alla finale di Champions del 2010 ero accerchiato da tedeschi, sembravo Nino Manfredi in “Pane e cioccolata”»

Al Podcast DoppioPasso sono stati ospiti Paolo, grande tifoso interista, e suo figlio Davide. Il presentatore ha raccontato della sua avventura con Ronaldo il Fenomeno: «Ho giocato con lui».«Tempo fa Giuseppe Bergomi mi telefona e mi dice “Paolo verresti a fare la telecronaca della partita che faccio a San Siro per l’addio al calcio?”. Ed io “Come la telecronaca?”, dice “sì vieni qui e la racconti insieme a non mi ricordo chi!. Gli risposi “No, se vengo io gioco!”. “Ma come giochi, giocano i giocatori dell’Inter attuale e di quelle passate”.fine ho giocato, sono entrato in campo, non ho toccato un pallone e in squadra con me c’era Ronnie (Ronaldo, ndr) che ne ha prese tantissime e chiedeva “perché fate questo? Siamo qui per onorare Zio (Bergomi) che smette di giocare a calcio, mi fate male, io gioco domenica”.