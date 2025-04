Lanazione.it - Bonifica del Fosso Poveromo a Marina di Massa: Wwf e Comune in azione

Continua l’opera di, adi, del Wwf in difesa del territorio. Un’attività in collaborcon il Consorzio diToscana Nord, Asmiu e Evam, e con il patrocinio del. Questa volta ha riguardato il, un’area naturalistica di pregio, unicodel litorale che sfocia in mare a essere interessato da questa importante opera didai rifiuti, asportdi vegetinfestante, risistemrecinzioni e staccionate, posizionamento di bacheche in legno con pannelli naturalistici, cartelli botanici. "Da 35 anni – dice il presidente del WwfCarrara, Gianluca Giannelli – il Wwf si è sempre impegnato nella protezione dell’area, anche se poi il tutto è sempre stato oggetto di azioni di vandalismo e disinteresse anche di chi la frequenta nel periodo estivo, tanto da arrivare al mare schivando cumuli di rifiuti, usando la vegetcome wc e tanto altro, insomma poco amore per il proprio territorio".