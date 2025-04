Ilfattoquotidiano.it - Bolognesi: “L’archiviazione di Bellini? Non escludo che sia l’inizio di una via d’uscita, sono preoccupato”

“Non è escluso che questo siadi una via, ecco”. Paolo, presidente dell’Associazione 2 agosto che rappresenta i parenti delle vittime della strage di Bologna, è abituato a guardare al labirinto delle storie di terrorismo nero sapendo che ci si può perdere tra richieste di archiviazioni, fascicoli avocati, verità processuali che solo a distanza di oltre 40 anni hanno cominciato a coincidere con quella storica. E così l’incredibile motivazione con cui il giudice per le indagini preliminari di Firenze, Angelo Antonio Pezzuti, ha archiviato il 25 febbraio scorso la posizione di Paolonell’ambito dell’indagine stralcio sulla strage dell’autobomba di via dei Georgofili il 27 maggio 1993, non sembra stupirlo ma lo “preoccupa tantissimo“. “Forse quel giudice non ha letto assolutamente le carte processuali di Bologna.