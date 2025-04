Ilrestodelcarlino.it - Bologna celebra George Simenon con una mostra nel sottopasso del Modernissimo

, 1 aprile 2025 – Si intitola ‘. Otto viaggi di un romanziere’ la, a cura di Gian Luca Farinelli e John, che la Cineteca allestirà dal 10 aprile all’8 febbraio 2026 nei suoi spazi più suggestivi: quelli della Galleria, allestiti per l’occasione da Giancarlo Basili, lo scenografo ‘geniale’, nel cuore della città, in Piazza Maggiore. Presentata a Milano in anteprima, si tratta della prima importante, frutto di un lavoro decennale svolto sull’archivio custodito dal figlio dello scrittore, John, co-curatore di unache ha il sostegno istituzionale del Comune di, Regione e Ministero della Cultura e la stretta collaborazione con Adelphi Editore. L’esposizione sarà un lungo viaggio alla ricerca delle radici del genio, attraverso viaggi, carte inedite, i film tratti dalle sue opere, le fotografie che ha realizzato durante i suoi reportage in Francia, in Europa, in Africa, nel mondo che stava scivolando verso la Seconda guerra mondiale.