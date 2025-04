Notizie.com - Bollette più leggere: arriva il bonus elettrico, tutti i requisiti per ottenere lo sconto

È finalmenteto un nuovoper ledell’elettricità degli italiani. La novità è stata comunicata in questi minuti da Arera, l’Autorità di regolazione per l’energia, le reti e l’ambiente.piùilperlo(CANVA FOTO) – Notizie.comArera ha infatti approvato le regole per un contributo straordinario destinato alle famiglie. Loè previsto dal cosiddetto decreto leggeper l’anno 2025. È già attivo da poche ore per chi già percepisce ilsociale.Per accedere al contributo bisogna essere in un particolare range di Isee e presentare la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) all’Inps. Il provvedimento di Arera, infatti, prevede che l’Inps, a decorrere dal mese di aprile 2025 e fino a gennaio 2026, trasmetta al Sistema informativo integrato (Sii, gestito da Acquirente Unico) una comunicazione contenente l’elenco dei nuclei familiari con l’attestazione Isee 2025.