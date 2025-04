Panorama.it - Bob Dylan, nessuno come lui. Il concerto perfetto a 84 anni

Leggi su Panorama.it

Bobnon si ferma mai. Il Never Ending Tour, iniziato nel giugno del 1988, prosegue senza sosta a dispetto dell’anagrafe. Il cantautore premio Nobel compirà 84il prossimo 24 maggio. Dopo una pausa di quattro mesi,è tornato sul palco a Tulsa, inaugurando una nuova serie di spettacoli. Per l’occasione ha messo a punto una nuova scaletta pescando dalla sua sterminata discografia. E ha fatto un capolavoro, sia per la scelta dei brani sia per il modo in cui li ha posizionati all’interno dello show.Si parte con All Along the Watchtower, il classico del 1967 diventato famoso grazie al remake di Jimi Hendrix, e si prosegue con It Ain’t Me Babe, pubblicata nel 1964 e coverizzata anche da Joan Baez e Johnny Cash. Il terzo pezzo delè un capolavoro del 2020, I Contain Multitudes, incentrato sul concetto delle mille sfaccettature dell’io di ogni essere umano.