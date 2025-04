Unlimitednews.it - “Blue Economy”, presentato al Senato il nuovo magazine de Il Secolo XIX

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Una nuova sfida editoriale dedicata all’economia del mare e alle filiere che la compongono: è statooggi in” de “IlXIX”. Per l’ad diMedia, Simone Gardella, “il nostro Paese è senza dubbio tra i protagonisti europei nell’ambito della, ma il suo ruolo può e deve crescere ulteriormente” e “siamo consapevoli che la comunicazione possa svolgere al riguardo un ruolo essenziale: diinfatti si parla ancora troppo poco, in maniera frammentata, senza una logica di sistema. Il nostro Paese ha pertanto bisogno di una voce autorevole che rappresenti le distanze e le problematiche dell’economia del mare a tutti i livelli, locale, nazionale, internazionale. Una voce indipendente e pluralista come quella delXIX: il nostro – ma da ora anche il vostro – giornale”.