Biodigestore di Saliceti | il Tar del Lazio conferma la bontà dell' iter

La Spezia, 2 aprile 2025 – La sentenza emessa oggi dal Tribunale amministrativo regionale del, relativa al ricorso presentato dalla Provinciaa Spezia contro il provvedimento emesso dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) relativamente alle procedure in corso per la realizzazione’impianto dinell’area provinciale spezzina,le corrette valutazioni’ente e non modifica le procedure emesse nell’in corso. Nello specifico il Tar delchiarisce che gli atti adottati dall’Anac, oggetto del ricorso, risultano in concreto “privi di effetti costitutivi e inidonei a modificare autoritativamente la realtà giuridica, ovvero sono atti che in sostanza si risolvono nell’espressione di un parere/giudizio sul comportamento adottato dai soggetti vigilati, eventualmente accompagnato dall’invio a esercitare i poteri di autotutela o comunque a porre in essere interventi correttivi rispetto alle criticità riscontrate”.