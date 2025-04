Agi.it - "'Bimbominkia' non è offensivo", Selvaggia Lucarelli prosciolta dall'accusa di aver diffamato Fedez

Leggi su Agi.it

AGI -è statadidefinendolo ‘'. Il giudice Luigi Cernuto ha pronunciato una sentenza di non luogo a procedere al termine dell'udienza pre-dibattimentale che, secondo quanto stabilitoa riforma Cartabia, costituisce una sorta di filtro per valutare se un caso richieda un approfondimento dibattimentale o meno. In questa vicenda secondo il giudice non c'erano i presupposti di una ‘ragionevole ipotesi di condanna'. “Il giudice - spiega all'AGI l'avvocata Barbara Indovina che assiste- ha ritenuto che quell'espressione non fosse offensiva tanto più che, come abbiamo sostenuto, è lo stessoa utilizzarla in alcuni suoi testi, come nel caso di ‘Bimbiminkia4life in cui si legge: ‘Noi bimbiminkia4life' e anche nella canzone 'Polaroid'.