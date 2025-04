Ilrestodelcarlino.it - Bidello cacciato dall’asilo, il Comune: “E’ un sospetto pedofilo”

Scandiano (Reggio Emilia), 2 aprile 2025 – Una vicenda assurda ha scosso questa mattina la comunità di Scandiano, coinvolgendo un nido d’infanzia comunale. Secondo quanto riferito dal, intorno alle 8:15 un uomo ha iniziato il suo primo giorno di lavoro come collaboratore scolastico. Durante i primi 40 minuti di attività è stato affiancato da un'educatrice, sempre presente durante le interazioni con i bambini. Tuttavia, alle 9 una cittadina lo ha riconosciuto e ha segnalato al personale scolastico che l'uomo avrebbe avuto precedenti per possesso di materiale pedopornografico. Di conseguenza, è stato immediatamente allontanato dalle attività con i minori e isolato in un'area separata e non accessibile ai bambini. Successivamente, l'ufficio scolastico lo ha convocato nei propri uffici, e alle 10,30 è stato formalmente rimosso dal servizio.