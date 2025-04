Secoloditalia.it - Bezos presenta un’offerta last minute per rilevare TikTok: Amazon vola in Borsa

Leggi su Secoloditalia.it

hatoper acquistare, a pochi giorni dalla deadline di sabato perché sia venduto dalla proprietà cinese, pena la messa al bando negli Stati Uniti. Lo hanno rivelato al New York Times tre fonti al corrente dell’offerta, mentre alcune parti coinvolte nella trattativa non sembrano prendere seriamente l’interessamento dell’azienda di Jeff. L’offerta, scrive il giornale, sarebbe contenuta in una lettera inviata al vice presidente JD Vance e al segretario al Commercio Howard Lutnick.Senon rilevala Casa Bianca ha un piano BLa notizia ha fatto impennare il titolo di, che ha guadagnato il 2% sul Nasdaq in poche ore. Secondo quanto riportato dal Washington Post, Trump avrebbe anche un piano B, qualoranon dovessela popolare piattaforma social.