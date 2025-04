Ilveggente.it - Berrettini perde il controllo: quella reazione inaspettata

Leggi su Ilveggente.it

Matteoè chiaramente fuori di sé: il gesto improvviso del tennista romano ha spiazzato i tifosi. Ecco perché lo ha fatto.C’è chi dice che il suo colore preferito sia il verde. Ma chi conosce realmente Matteosa bene che, prima ancora di essere un erbivoro, il romano è un terraiolo doc. E non ci stupisce affatto che molti dei suoi traguardi più importanti li abbia tagliati, per l’appunto, proprio sul mattone tritato, oltre che sui verdi prati d’Inghilterra.il(LaPresse) – Ilveggente.itÈ per questo motivo che, qualche settimana fa, ha rivelato di attendere con una certa impazienza l’inizio della parentesi su questa superficie. Una superficie che gli ha dato tanto ma che può ancora regalargli, perché no, qualche soddisfazione.