Ilveggente.it - Berrettini non può più rimandare: siamo alla resa dei conti

Leggi su Ilveggente.it

Al via il contorovescia per il tennista romano: è ufficialmente scoccata l’ora, per Matteo, della fatidica resi dei.Il solo fatto che stia riuscendo a giocare, finalmente, in maniera lineare enua è già di per sé una fonte di grandissima soddisfazione. Tanto per i suoi tifosi, quanto per lui, che non era più abituato, per via degli avvenimenti degli ultimi due anni, a saltare da un torneo all’altro senza avere un attimo di tempo per rifiatare.non può piùdei(AnsaFoto) – Ilveggente.itStancante, forse, ma bello, bellissimo. Soprattutto per un giocatore, appunto, che, come Matteo, era stato costretto a innumerevoli stop&go che avevano compromesso, per forza di cose, il suo rendimento e la sua classifica.