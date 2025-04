Ilrestodelcarlino.it - Berco, riprende la causa di lavoro. I testimoni ricostruiscono la crisi: "Così abbiamo saputo degli esuberi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Gli ultimi mesi dellaricostruiti istante per istante davanti al giudice delAlessandra De Curtis. Dopo il sostanziale nulla di fatto dell’ultimo incontro al tavolo delle trattative, la vertenza sull’azienda di Copparo torna in tribunale. L’udienza di ieri è stata dedicata all’audizione dei primi tre, due dei sindacati e uno dell’azienda. Il procedimento, lo ricordiamo, è nato dalladiintentata da Fiom, Fim Cisl e Uilm nei confronti dell’azienda. Il ricorso presentato dai sindacati ruota intorno a due punti fermi. Primo, l’apertura della procedura di mobilità che, secondo le sigle, sarebbe avvenuta in violazioneobblighi preventivi di informazione previsti dal contratto nazionale e ‘calpestando’ i doveri di correttezza e buona fede nelle relazioni sindacali.