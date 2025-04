Quotidiano.net - Benifei: Necessarie contromisure UE per spingere gli USA al dialogo

Serve "mantenere la lucidità per esplorare tutte le strade possibili al fine digli Stati Uniti al tavolo delle trattative, ma anche mostrare determinazione. Abbiamo bisogno dipiù ampie che colpiscano nei punti più sensibili, non solo sui beni, ma anche sui servizi a partire dalle grandi aziende tecnologiche e dal settore finanziario. Inoltre, dovremo valutare possibili risposte sui diritti di proprietà intellettuale e sull'esclusione delle imprese statunitensi dagli appalti pubblici dell'Ue". Lo dichiara Brando, Presidente della Delegazione per le Relazioni con gli Usa dell'Europarlamento. "L'Unione Europea deve uscire dagli schemi tradizionali per superare la logica imposta da Trump. Servono incentivi per le aziende e per i cittadini statunitensi a venire a lavorare e creare valore in Europa, in un mercato unico stabile e sostenibile.